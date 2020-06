Canela – Centro Materno acolhe lançamento de projeto da Polícia Civil

Continua depois da publicidade

O Centro Materno Infantil foi palco para o lançamento de um projeto social da Polícia Civil de Canela, nesta quinta-feira (25), que visa à doação de casacos e mantas de lã para bebês. Na oportunidade, ocorreu a primeira distribuição de peças a mães e pais acompanhados pelos filhos. O material veio de Porto Alegre, onde desde janeiro foi confeccionado pela mãe e pela tia do delegado de Canela, Vladimir Medeiros.

“Além de trabalhar contra a criminalidade, a Polícia Civil entende que pode fazer algo a mais pela sociedade”, disse o delegado, idealizador da ação. Segundo ele, a ideia de vincular o projeto com o Centro Materno Infantil é o fato de o local ser referência para o cuidado com os pequenos. “A mãe e o pai trazem os bebês e aqui vacinam, veem a caderneta e ganham uma peça. Vincula tudo”, explica ele, que cita também o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

O ato contou com a presença do secretário municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação Osmar Bonetto, da assistente social Aneline Schmitt, da enfermeira coordenadora do Centro Materno, Letícia Zanin, e com pais e mães com seus bebês e demais servidores da unidade. “Certamente, é uma ação diferenciada e por isso também colaboramos. Os pais que recebem uma peça ganham também leite distribuído por nós e cookies recém-doados pela Dauper”, diz Bonetto.

DOAÇÕES

O delegado Vladimir Medeiros diz que a intenção é que a comunidade participe e abrace a ideia, de modo a auxiliar as famílias que precisam de ajuda neste inverno, doando valores em dinheiro. Para adotar simbolicamente um bebê e doar um casaco de lã, a pessoa é convidada a depositar a partir de R$ 50,00 (cinquenta reais) na conta-corrente do Consepro, entidade que auxilia a segurança pública em Canela.

Foto: Márcio Cavalli