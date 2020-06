Projeto Rotas Acadêmicas para gerenciar melhor a vida universitária

Continua depois da publicidade

Os estudantes da UCS Hortênsias, assim como os demais da sede e dos campi, poderão estabelecer conexões entre seu momento no curso e as atividades oferecidas em pesquisa e extensão, no impulso ao desenvolvimento de competências específicas e à qualificação da formação, inclusive, para além do próprio currículo. Isso tudo a partir de um ambiente digital que já pode ser acessado pelo link sou.ucs.br/rotas, com o mesmo usuário e senha do UCSVirtual.

O objetivo do projeto é ampliar a flexibilidade e a autonomia dos acadêmicos no gerenciamento de sua vida universitária. De forma funcional e otimizada, eles terão acesso à visão geral de seu histórico e percentual formativo, atividades complementares, Trabalhos Discentes Efetivos, disciplinas eletivas e equivalências.

No site, os estudantes serão direcionados, de forma transversal e contextualizada a cada curso de graduação e semestre, sobre a oferta de práticas em extensão e pesquisa como objetos de aprendizagem curricular. A ideia é facilitar a comunicação entre acadêmico, coordenador de curso e todas as possibilidades da UCS. No sistema, também é possível compartilhar suas dúvidas com os professores.

O Rotas Acadêmicas igualmente é voltado a egressos, que têm acesso a propostas de formação continuada em pós-graduação, verifica quais disciplinas já cursadas poderiam ser aproveitadas para ingressar em uma segunda graduação e a viabilidade e status para a conquista de certificações profissionais intermediárias.

VESTIBULAR TEM INSCRIÇÕES ATÉ SEXTA

O Vestibular de Inverno tem inscrições abertas pelo site até esta sexta-feira, dia 26. Os candidatos realizarão prova de redação on-line neste domingo, dia 28. Acesse ucs.br/vestibular.

Na UCS Hortênsias, você tem várias opções: os bacharelados Direito, Administração, Nutrição e Ciências Contábeis; os cursos superiores de curta duração – tecnologia em Hotelaria, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira e Marketing.

HABILITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA

Graduados nos cursos de bacharelado e tecnologia podem qualificar suas habilidades profissionais para a prática educacional. As inscrições estão abertas para o Programa de Formação Pedagógica da UCS, que oportuniza a titulares de diploma de Ensino Superior a docência na educação profissional e técnica de nível médio em sua área de formação.

As aulas, na modalidade a distância, começam no mês de julho. Inscreva-se pelo site ucs.br.

UCS CARREIRAS

Para manter o acompanhamento integral aos candidatos às oportunidades de trabalho, sejam elas de estágio ou efetivas, durante a pandemia da Covid-19, o UCS Carreiras disponibiliza contato via WhatsApp e pela plataforma Google Hangouts Meet. Solicite pelo e-mail [email protected] ou veja mais informações: bit.ly/UCSCarreiras-online.

POADCASTS: SÉRIE JOVENS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Jovens em Tempos de Pandemia é a nova série do Programa UCS Minha Escolha. A proposta é apresentar conteúdos importantes no momento atual, abordando temas como aulas on-line, emoções, o excesso de informações na internet e na televisão e as incertezas sobre o futuro. Por meio da iniciativa, você também poderá conhecer os cursos oferecidos pela UCS, conferir dicas de filmes, séries, podcasts, culinária e música! Acesse para conhecer: bit.ly/JovensEmTemposDePandemia-UME.

GESTÃO E MELHORIA CONTÍNUA

O curso de Gestão e Melhoria Contínua é uma das ofertas da UCS na modalidade de extensão a distância. A aula, no dia 18 de julho, oferece conhecimentos sobre liderança de melhorias e práticas visando eficácia nos processos de mudança. Confira mais cursos em ucs.br, na aba Extensão.

A Universidade também oferece atividades gratuitas para a comunidade. São várias possibilidades para aprimorar conhecimentos no formato digital. Veja a lista de propostas também no site da Universidade, nas abas Estude na UCS > UCS na Comunidade em Formato Digital.*Com informações da UCS-sede.