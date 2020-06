Secretaria de Turismo de Canela lança promoção para incentivar uso de máscaras por moradores e visitantes

Continua depois da publicidade

Para incentivar os visitantes e moradores a curtirem a cidade com consciência, segurança e respeito, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela lançou a campanha Em Canela de Máscara, com o apoio e incentivo de vários empreendimentos do setor na cidade.

Para participar é só postar uma foto usando máscara nos pontos turísticos de Canela no período de 25 a 30 de junho de 2020 na rede social Instagram usando a #EmCanelaDeMascara e marcando o perfil @CanelaRS.

No dia 1º de julho, às 14h, serão conferidas as 20 fotos mais curtidas que ganharão as seguintes cortesias:

1ª lugar – Combo com 2 ingressos do Terra Mágica Florybal + 2 ingressos do Mundo a Vapor + 1 vinho e 1 espumante da Vitivinícola Jolimont + 2 gelatos tamanho médio da Gelateria Veneta na Estação Campos de Canella

2º lugar – Combo com 2 ingressos do Bondinhos Aéreos + 2 ingressos do Mundo a Vapor + 1 vinho e 1 espumante da Vitivinícola Jolimont

3º lugar – Combo com 2 ingressos do Terra Mágica Florybal + 1 café da manhã para duas pessoas no Pampas Hotel Fazenda

4º lugar – 1 almoço ou jantar para duas pessoas (sem bebida) na Churrascaria Garfo & Bombacha

5º lugar – 2 ingressos do Terra Mágica Florybal

6º lugar – 2 tickets do Bustour

7º lugar – 1 kit de brindes do Sicredi Pioneira

8º lugar – 2 passaportes do Alpen Park

9º lugar – 2 ingressos da Big Land

10º lugar – 2 ingressos do Bondinhos Aéreos

11º lugar – 2 ingressos do Museu do Automóvel

12º lugar – 2 ingressos do Museu dos Beatles

13º lugar – 2 ingressos do Mundo a Vapor

14º lugar – 2 ingressos do Museu Egípcio

15º lugar – 2 ingressos do Mundo Gelado

16º lugar – 2 ingressos do Ice Bar

17º lugar – 2 ingressos do Castelinho Caracol

18º lugar – 1 espumante da Vitivinícola Jolimont

19º lugar – 1 vinho da Vitivinícola Jolimont

20º lugar – 1 vinho da Vitivinícola Jolimont

Condições gerais da campanha:

– Somente participarão da campanha as fotos publicadas na rede social Instagram que estiverem com a #EmCanelaDeMascara e marcando o perfil @CanelaRS;

– Publicações com eventuais erros de digitação ou marcações incorretas não são elegíveis;

– O perfil do participante deve estar em modo público no momento da aferição dos resultados, no dia 1º de julho de 2020, para poder ser localizado;

– Pode participar qualquer pessoa, morador ou visitante, inclusive estrangeiro, desde que publique a foto usando máscara corretamente durante sua visita em qualquer atrativo turístico da cidade de Canela;

– A foto deve ser publicada entre a 0h do dia 25/06/2020 e as 23h59 do dia 30/06/2020;

– As cortesias concedidas pelas empresas parceiras podem ser resgatadas no período de 01/07/2020 a 31/12/2020;

– A lista das fotos mais curtidas será divulgada neste mesmo link do site canela.com.br no dia 01/07/2020 e os ganhadores devem entrar em contato por mensagem privada (direct) com o perfil @CanelaRS informando seu nome completo, telefone e e-mail para confirmar a cortesia;

– Os ganhadores que não entrarem em contato informando seus dados até o dia 07/07/2020 perdem o direito ao prêmio e o mesmo não será repassado para nenhum outro participante;

