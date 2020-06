Constantino: estou profundamente irritado e decepcionado, sobre bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

A região de Caxias do Sul, na qual Canela faz parte, volta novamente à situação de bandeira vermelha, conforme o modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. O anúncio aconteceu no início da noite de hoje (26).

A região tem até domingo (28) para apresentar os contrapontos para que, segunda-feira (29), novamente uma classificação inferior possa ser anunciada pelo governador Eduardo Leite. A decisão final de classificação de bandeira passa a valer a partir de terça-feira (30).

O presidente da Amesne (Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste), João Carlos Breda, prefeito de Cotiporã, destacou que os dados anunciados há pouco tempo têm inconsistências. Devido a isso, a região de Caxias do Sul irá recorrer contra a nova análise de bandeira.

A Administração Municipal de Canela já trabalha em articulações para voltar à bandeira laranja. Atualmente, o município possui um caso confirmado positivo de covid-19 hospitalizado, mas o paciente está estável.

“Estou profundamente irritado e decepcionado. Uma semana abre, outra semana fecha… Canela tem feito um esforço sobre-humano para manter a saúde, é a cidade que mais testa da região e agora corre o risco de ficar fechada novamente 15 dias”, desabafa o prefeito Constantino Orsolin. “Vamos continuar as ações de prevenção a essa pandemia, mas a população precisa fazer a sua parte e nos ajudar nesta luta”, finaliza o chefe do Executivo.

