Mascotes farão passeio de Bustour para incentivar turismo responsável na Serra Gaúcha

Mascotes de diversas atrações turísticas de Gramado e Canela realizarão um passeio de Bustour neste final de semana, dias 27 e 28/06. A ação tem como objetivo incentivar o turismo responsável e conta com o apoio das Secretarias Municipais de Trânsito de ambos os municípios. O passeio nos ônibus panorâmicos, que percorrem os principais pontos turísticos de Gramado e Canela, será exclusivo para os personagens, que manterão distanciamento entre eles. O trajeto começará no centro de Gramado às 15h, no sábado e no domingo, e será acompanhado por carros de som das prefeituras, com mensagens faladas sobre distanciamento e uso de máscaras. O veículo irá circular pelos pontos turísticos e principais ruas das duas cidades.

A escolha de levar mascotes para andar no Bustour é trazer uma mensagem séria de forma lúdica, visando lembrar a todos qual é a condição para se fazer turismo em tempos de pandemia. “A ideia é conscientizar as pessoas sobre a importância do turismo responsável, com utilização de máscaras e evitando aglomerações. Com a alegria dos mascotes, buscamos chegar principalmente nas crianças, que aprendem através de mensagens lúdicas e promovem esta reflexão nas famílias, ajudando a conscientizar os adultos também”, observa Luiza Brocker Boeira, Diretora do Bustour.

Para as empresas que participarão com mascotes, o pré-requisito solicitado foi que providenciassem máscara para uso do personagem. Caso a iniciativa seja prolongada, serão abertas inscrições para os mascotes.