Rui e Mateus realizam Live com Feijoada Solidária

A dupla de cantores canelenses, Rui e Mateus, mais uma vez estão envolvidos em um projeto social, desta vez é a Feijoada Solidária, que acontece em dois momentos.

O primeiro é uma Live pelas redes sociais da dupla, neste sábado (27), a partir das 20h. O objetivo do show musicar é divulgar e incentivar a participação na Feijoada Solidária, que acontece no dia 11 de julho, com retirada das 11h às 14h, na Capela do bairro Eugênio Ferreira.

A porção de feijoada, acompanhada de farofa, custa R$ 25,00 e deve ser retirada no sistema drive-thru, para respeitar o distanciamento social.

Toda a renda será revertida para a compra de cestas básicas que serão distribuídas à comunidade carente.