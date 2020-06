Vacinação ao público em geral será aberta conforme metas forem sendo atingidas nos grupos de risco

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde informa que a vacinação ao público em geral será aberta conforme as metas forem sendo atingidas nos grupos de risco. Assim, as doses dos grupos que atingiram o objetivo e que sobraram serão administradas à comunidade que procurar as unidades de saúde e tiver interesse. Entre os grupos que já superaram as metas estão Trabalhadores da Saúde, Idosos e Profissionais da Segurança Pública.

Contudo, diversos grupos de risco ainda preocupam a SMS, por terem tido baixa procura na vacinação. Até o dia 19 de junho, conforme dados do boletim municipal de vacinação contra o Influenza, apenas 37,42% dos portadores de comorbidades haviam tomado a dose; 34,66% dos adultos de 55-59 anos; 48,73% dos professores; 64,82% das gestantes; e 67,35% das crianças.

A Campanha Nacional Contra o Influenza acontece até o dia 30 de junho. Até o momento, 11.921 pessoas receberam a vacina. A meta de 2020 é aplicar 15.788 doses.

Locais de vacinação

UBS Centro – 7h30 às 12h e das 13h às 17h30

Rua Ernesto Volk, 300 – Bairro Centro

UBS Floresta – 8h às 11h e das 14h às 16h30

Rua São João, 180 – Bairro Floresta

UBS Caic – 8h às 11h e das 14h às 17h

Rua Josias Martinho, 197 – Bairro Moura

UBS Carniel – 8h às 11h e das 14h às 16h30

Rua Santa Rosa, 277 – Bairro Carniel

ESF Pórtico – 8h às 11h e das 14h às 16h30

Rua Juliete Basto Balzareti, 225 – Bairro Pórtico

ESF Várzea Grande – 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Avenida 1º de Maio, 1593 – Bairro Várzea Grande

