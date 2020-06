Canela, Gramado e Nova Petrópolis seguem na bandeira laranja

Continua depois da publicidade

Uma boa notícia para Canela, Gramado e Nova Petrópolis, a Serra permanecerá na bandeira laranja por mais uma semana no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. A confirmação veio nesta segunda-feira (29), em uma live do governador Eduardo Leite. A região havia entrado na bandeira vermelha na avaliação preliminar da sexta-feira (26). Porém, após os recursos e argumentações apresentados pelos prefeitos da região, a administração estadual manteve a posição anterior para a Serra.

Desta forma, serviços e comércios considerados não essenciais podem continuar abertos, cumprindo, obviamente, as medidas de segurança.

Segundo Eduardo Leite, a região havia ficado no limite do arredondamento para a bandeira vermelha. Com as argumentações apresentadas pelos prefeitos e associações, esses dados recuaram. No entanto, o governador alertou para os riscos de volta à bandeira mais restritiva. “Conversei com alguns prefeitos e disse que precisam tomar cuidado com a fiscalização de protocolos e com os surtos identificados lá, para que não vá para a bandeira vermelha”.

A nova rodada do modelo de distanciamento controlado do Estado será divulgada na sexta-feira (3) de maneira preliminar e efetivada na segunda-feira (6), para que seja aplicada a partir do dia seguinte.

Foto: Reprodução/GovRS