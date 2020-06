Empreendedor se reinventa e cria parada obrigatória em Canela

Continua depois da publicidade

Quem chegar na cidade de Canela nos próximos dias verá que existe uma movimentação diferente logo na entrada da cidade.

Um lugar muito charmoso está ganhando uma nova identidade visual baseada em sua trajetória e conquistas. Trata-se da nova Casa Guarnieri, que assume a história e o trabalho realizado no Da Fazenda Queijos e Vinhos por Vilmar Guarnieri e toda sua equipe.



Vilmar Guarnieri, proprietário e idealizador da futura Casa Guarnieri diz com muita emoção, orgulho e satisfação que vem junto à comunidade das Hortênsias realizar mais este sonho!

Ele é empreendedor há mais de 9 anos com o Ponto das Cucas em Araricá/RS com sua esposa Solange Zimmer. Quem é que não pára para comer os deliciosos pastéis subindo de Porto Alegre? Há cerca de dois anos e meio atrás se permitiu viver um sonho em ter uma empresa na Serra Gaúcha. Em visita na cidade naquela época conheceu um lugar lindo chamado Da Fazenda Queijos e Vinhos e adquiriu o ponto e a marca. Começou o trabalho em abril de 2018, conhecendo o mercado e todas as suas oportunidades!



Durante este período, manteve a marca que comprou mas, algo nele falava mais alto pedindo para nascer! Embora estivesse muito feliz com tudo o que estava acontecendo sentiu que seus clientes e seus amigos mereciam mais dele, mereciam um lugar com a sua cara!



Foi então ao atender a cliente Jenny Runge, conheceu a idealista da Ideal42, business coach, designer e estrategista de marketing. Em conversa percebeu que ela poderia ajudá-lo com àquilo que estava pensando e contratou o projeto idealbusiness. Nele existe um diagnóstico empresarial completo, a criação e remodelagem de negócio no formato 360° que vai da gestão ao design. Em 27 de setembro de 2019 iniciaram os trabalhos fazendo uma profunda transformação de dentro para fora e focaram em desenhar até setembro de 2021 o processo integral de mudança e alavancagem de negócios. “É preciso entender mais sobre si mesmo, para entender mais sobre seus negócios e então se posicionar no mundo!” – diz Jenny. Hoje antecipam a execução da fase 2 do projeto desenhado e dão vida ao novo empreendimento que, sem dúvida nenhuma, será ponto de parada obrigatória para moradores e visitantes da cidade.

A nova identidade visual e toda proposta de mudança do design da fachada foi inspirada na história da família Guarnieri. Jenny realizou uma pesquisa profunda para inserir em cada detalhe da empresa toda a história de conquistas da família inspirando colaboradores e clientes. A silhueta de um simpático leão traduz um dos elementos do brasão da família e o significado de proteção da figura de pai que o leão representa em diferentes linhas. “Como Guarnieri já é conhecido e apreciado como um ‘paizão’ por quem o conhece, nada melhor do que costurar a história, a visão da empresa e a simbologia em uma única mensagem! A fachada vai receber mudanças simples, significativas cheia de simbologias e que possam valorizá-la.” – diz Jenny



A Casa Guarnieri ganhou o slogan: Tornando o simples, extraordinário por se destacar em entregar experiências únicas num lugar tão aconchegante como sua própria casa. Possui um bistrô com pratos quentes, petit porções e lanches a qualquer hora do dia dentro de uma verdadeira adega de vinhos! Um menu especial para a hora do café, ambiente para encontros de família, amigos e reuniões de trabalho. É uma experiência extraordinária com a simplicidade de uma casa e um toque de requinte. “Esta é a nossa proposta, extrair das coisas simples do nosso dia a dia experiências incríveis para ofertar a cada um de nossos clientes!” – diz Guarnieri.



Com a nova proposta uma maior variedade de rótulos de vinhos será inserida. Parceria com fortes distribuidores e vinícolas coroam a nova etapa.



Durante os próximos dias os visitantes e moradores poderão acompanhar as mudanças de pertinho visitando o estabelecimento e junto às redes sociais da empresa. “Queremos que os clientes se sintam parte desta construção, contribuindo com sugestões e participando de enquetes! Uma empresa é feita de pessoas e sonhos, queremos que os clientes sonhem junto com a Casa Guarnieri e saibam que podem fazer a mesma coisa em suas vidas e empresas!” – diz Jenny



Para comemorar a mudança e dar espaço às novas parcerias, a empresa está fazendo diferentes promoções de vinhos finos, coloniais e espumantes!

“Nos reinventamos para mostrar que o empreendedorismo e a coragem podem transformar vidas e conquistar sonhos. Não vamos parar por nada que possa acontecer, vamos sempre olhar à frente e descobrir coisas incríveis dentro de nós mesmos para continuar fazendo aquilo que amamos! Hoje tenho uma equipe comprometida com àquilo que verdadeiramente quero e agradeço muito a eles por isso! Mais que um negócio formei uma grande família por aqui e quero que todos possam viver este sentimento quando visitarem a minha casa! ” – diz Guarnieri que já tem para fase 3 do projeto a expansão dos negócios criando um wine garden no jardim da Casa Guarnieri e futuramente na fase 4 o início da abertura de suas filiais ou quem sabe, franquias.



A Casa Guarnieri fica na Av. Dom Luiz Guanella, 960 – São José – Canela/RS, logo na entrada da cidade.



Acompanhe nas redes sociais a transformação do espaço nos próximos dias e experimente viver esta experiência de se sentir em Casa!



