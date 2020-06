Árvore cai em residência durante a madrugada deixando telhas quebradas, bombeiros atenderam a ocorrência

Continua depois da publicidade

Na madrugada desta terça-feira (30), uma árvore de pequeno porte caiu sobre uma residência na Avenida Roma, bairro Eugênio Ferreira. A situação ocorreu por volta das 04h, deixando telhas quebradas e outros danos menores. Durante a manhã, a guarnição canelense da 2ª Cia de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. No local, os bombeiros realizaram a retirada da árvore.

Outras três ocorrências foram atendidas nesta segunda-feira (29). Em Gramado, por volta das 09h35, a equipe de resgate foi acionada para atender uma ocorrência de acidente doméstico. No local foi encontrado a vítima, que havia caído em seu banheiro, com fortes dores nas costas e em uma das pernas. A mulher foi imobilizada e conduzida ao Hospital Arcanjo São Miguel.

Em Canela, outras duas ocorrências foram atendidas durante o dia. A primeira aconteceu por volta das 14h, situação que a guarnição canelense foi acionada para combater um incêndio no Loteamento Edgar Haack, no bairro São Luiz. No local, a pequena casa já estava tomada pelas chamas, com risco do incêndio se espalhar, já que havia duas outras residência muito próximas. Os bombeiros realizaram a extinção do fogo, evitando que o sinistro se alastrasse. (A matéria completa você encontra aqui.)

Por fim, às 18h20, a equipe de resgate foi acionada pela Brigada Militar para atender um paciente que havia sofrido agressão física. No local, a vítima apresentava dores no pé esquerdo e no pescoço. O paciente foi imobilizado e conduzido ao Hospital de Caridade de Canela.





Fotos: Filipe Rocha