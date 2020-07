Bombeiros de Canela e Gramado lançam gibi infantil de prevenção de acidentes domésticos

Continua depois da publicidade

Projeto editorial foi realizado pela Folha de Canela, com apoio da iniciativa privada, e será utilizado pela rede municipal de ensino

Uma iniciativa construída a várias mãos possibilitou o lançamento de uma nova edição do gibi “Uma casa atrapalhada”, que tem como público-alvo crianças acima de 8 anos de idade e o objetivo de ajudar as famílias na prevenção de acidentes domésticos, incluindo a conscientização dos pais.

A publicação original já havia sido distribuída em anos anteriores, em uma ação do Sargento Roger Martins, do pelotão de Canela, reproduzindo conteúdo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas, neste ano, um desafio foi lançado pelo comando do 5º Batalhão do CBMRS, que compreende as regiões das Hortênsias, Campos de Cima da Serra e Uva e Vinho.

O pedido do comando regional foi de que o material fosse reeditado, com base nas características de nossa região. A editora Folha assumiu o desafio e com o trabalho do desenhista/cartunista Luiz Felipe Martins (sargento aposentado da Brigada Militar), a história ganhou nova ilustração, com direito a fogão a lenha, pinhão e araucárias, bem como bombeiros usando uniformes de acordo com o CBMRS. O jornalista Francisco Rocha readequou os textos e a arte final ficou a cargo do designer Sérgio Rocha.

O gibi, além da história de dona Glorinha e seu filho Huguinho, que passam por todo o tipo de acidentes domésticos, sendo auxiliados pelos bombeiros, traz uma sessão de passatempos, para as crianças.

O projeto foi viabilizado com o apoio de Buxa Bikes, Imobiliária Serra e Lar, Jadir Pires (Papa) Arquiteto, Licenciar – Licenciamentos Ambientais e Parisotto Materiais de Construção.

Secretaria Municipal de Educação participa da ação

O projeto foi apresentado à secretária Municipal de Educação de Canela, Ana Paula Bazzan, e sua adjunta, Janete Oliveira da Silva Santos, sendo aprovado imediatamente. O gibi será utilizado na rede municipal de ensino como parte das atividades escolares, dentro da faixa etária adequada, junto com o conteúdo à distância, enviado semanalmente aos alunos durante a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus.

Semana de Prevenção dos Bombeiros Militares

A publicação do gibi infantil foi uma ação da Cia. de Bombeiros de Canela e Gramado, com apoio do 5º Batalhão (Serra), dentro da semana de prevenção do CBMRS.

Segundo o Major Márcio Müller Batista, comandante da companhia regional, esta é uma ação muito importante, pois neste período de isolamento social, onde as pessoas permanecem mais tempo em suas casas, cresce o número de acidentes domésticos.

“São dicas simples, mas que podem evitar verdadeiras tragédias. Esperamos ter contribuído para melhorar o conhecimento das famílias quanto à prevenção de acidentes”, finalizou o major.

O CBMRS vai utilizar o gibi de prevenção em todas 49 cidades que compões a região da Serra, do 5º BBM, sob o comando do tenente-coronel Julimar Pinheiros Fortes.