Faccat divulga datas do Vestibular de Inverno

O Vestibular Faccat acontecerá nos dias 21/07, 31/07 e 12/08 de 2020, às 19h30min. O acadêmico deverá optar por uma das datas e pela modalidade, presencial ou on-line, ambas opções compostas por uma prova de Redação. Também é possível participar do processo seletivo utilizando a nota de Redação do Enem (entre 2010 e 2019). As inscrições são inteiramente gratuitas, com início no dia 29/06/2020 e término em 11/08/2020.



VESTIBULAR DE INVERNO FACCAT

Avaliada pelo MEC entre as melhores faculdades integradas do Brasil, a Faccat está com as inscrições abertas para o Vestibular de Inverno. As inscrições são gratuitas e há várias formas de ingresso. Informações completas através do site www.faccat.br .

