Gramado tem nove novos casos de Covid-19

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta terça-feira (dia 30 de junho) registra mais nove casos positivos para Covid-19 no município. Até o momento são 35 registros positivos, sendo 24 recuperados e 11 em isolamento domiciliar. Já foram realizados 1.091 testes.

A UTI do Hospital São Miguel tem sete pacientes internados, dos quais três são residentes no município (dois são casos suspeitos e um confirmado para Covid 19). Outros quatro não residentes com diagnóstico positivo também estão na UTI. Já na enfermaria está internada uma pessoa não residente com suspeita para coronavírus. Os pacientes de outras cidades são encaminhados pelo sistema estadual de regulação de leitos.

