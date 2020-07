Raio provoca incêndio e destrói propriedade no interior de São Chico

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, com sede em Canela, atendeu no final da manhã desta terça (30 de junho), uma ocorrência de incêndio no Interior de São Francisco de Paula, em apoio ao Corpo de Bombeiros local.

Conforme relato do proprietário do local, o fogo se iniciou no disjuntor e quadro de entrada de energia, após descarga atmosférica (raio), onde fogo atingiu o galpão da propriedade, que era de madeira coberto com zinco, com área aproximada de 400m², se alastrando rapidamente por toda a área, não dando oportunidade de salvar praticamente nenhum bem. Junto ao galpão existia uma residência de madeira com três quartos, sala cozinha e banheiro, casa esta totalmente destruída inclusive todos bens, eletroeletrônico, cama, mesa, banho, eletrodomésticos e documentos pessoais.

No interior do galpão existia uma leitaria completa toda canalizada, sendo atingida em parte, um resfriador, sala de encilhas, misturador de rações, moedor de rações, gerador de energia, brete com canga, um barco com motor, remos, roçadeira, ferramentas diversas, talha de 2,500 kg, balança para gado, fogões, mesas e cadeiras.

Foram salvos uma plantadeira e outro galpão acostado de cerca de 1200m². Não houve feridos.

No retorno, as equipes se deparam com uma árvore de grande porte no meio da pista, ao qual foi devidamente sinalizada e efetuada a sua retirada.

Fotos: Divulgação