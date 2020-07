Canela – Festa Colonial não acontecerá em 2020

Continua depois da publicidade

Em função das medidas de saúde necessárias para enfrentamento ao coronavírus, a 27ª Festa Colonial de Canela foi cancelada. O evento estava programado para ocorrer entre 11 de setembro e 2 de outubro, no Espaço Canela Rural. Em conjunto, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater e Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras chegaram ao consenso pela não realização do evento em 2020.

O cancelamento reforça as ações de prevenção a contaminação da população da zona rural, uma vez que alguns produtores e seus familiares fazem parte de grupos vulneráveis ao contágio da doença. Os organizadores também atenderam a determinação por parte do governo do Estado que proíbe temporariamente a realização de eventos públicos ou privados que ocasionem aglomeração de público. “Tendo em vista os decretos estaduais, a nossa realidade e a realidade que o mundo vem enfrentando optamos por cancelar a Festa Colonial deste ano. Não adianta realizarmos a festa e não termos o retorno esperado pelos nossos agricultores, além de expor a nossa saúde”, explica a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Ana Carolina Benetti.

Ao todo, 16 famílias de diferentes localidades de Canela participariam diretamente do evento, comercializando refeições, embutidos, geleias, vinhos e outros itens. “Nós tínhamos novas ideias que deixariam a agricultura ainda mais presente na festa, mas essas propostas ficam para a próxima edição em 2021”, comenta Ana Carolina.

Conforme a diretora de Projetos e Eventos da Secretaria de Turismo, Camila Pavanatti, a decisão conjunta levou em consideração a preservação da saúde. “Buscando proteger e prevenir a saúde dos agricultores, assim como também não termos garantia de público local e também dos turistas, optamos pelo cancelamento”, afirma Camila.

Para a extensionista da Emater, Verônica Beatriz Paludo, a decisão foi adequada devido à instabilidade provocada pela pandemia. “Enquanto continuar dessa forma, não podemos fazer eventos coletivos”, opina.

OPORTUNIDADE DE VENDAS

Apesar de não realizar a Festa Colonial, a Prefeitura de Canela disponibiliza o Espaço Canela Rural, que fica junto ao Centro de Feiras, para os agricultores comercializarem seus produtos. A “Feirinha dos Agricultores” ocorre aos sábados, das 8h às 13h. Morador da Linha São João, o agricultor Vanderlei Kaefer comercializa nove tipos de queijo, manteiga e iogurtes na feirinha. “Faz uns cinco anos que participo. Atualmente, a feirinha representa uma fonte de renda, faz com que possamos produzir e ter uma venda direta, agregando valor ao nosso produto e não depender de atravessador. Assim, conseguimos ganhar um pouco mais”, comenta o agricultor.