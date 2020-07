Canela – Jovem de 14 anos é detido por furto em residência

Continua depois da publicidade

Na noite de terça-feira (30), por volta das 21h40, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, na Rua Santa Catarina, Bairro São Rafael, onde uma mulher relatou que um indivíduo entrou na residência de um vizinho e levou ferramentas, vários objetos e utensílios e que populares estavam atrás do autor.

Quando a guarnição chegou ao local os moradores já estavam com o suspeito detido, um menor de 14 anos, com antecedentes por furtos e incêndio, que estava com o material furtado. Foi acionado o conselho tutelar, e o adolescente infrator conduzido a delegacia para registro.

No final da tarde de segunda-feira (29), a Brigada Militar já havia atendido uma ocorrência cona Rua Homero Pacheco, Bairro Canelinha, com o mesmo menor. Na oportunidade a guarnição foi solicitada pelo proprietário de uma padaria, relatando que o menor, simulou uma compra, mas na verdade havia furtado três embalagens de chocolate. Ele tentou sair correndo, mas populares seguraram e agrediram o adolescente infrator ainda nas proximidades do estabelecimento causando lesões. Os produtos furtados foram recuperados, sendo acionado os Bombeiros que conduziu ele ao Hospital.