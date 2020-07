Canela – Secretaria de Educação faz entrega de kits da merenda escolar

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Educação de Canela entrega nesta semana quatro mil kits de merenda escolar às famílias dos alunos matriculados da rede municipal de ensino. Os kits foram elaborados com produtos da merenda escolar, já que não está havendo aula presencial, e os produtos foram adquiridos pensando na normalidade do funcionamento das escolas, o que não está sendo possível por conta da pandemia do novo coronavírus.

Todos os produtos que compõem os kits de merenda escolar e que beneficiam as famílias dos estudantes passaram por avaliação das nutricionistas da Secretaria de Educação, como acontece com todos os itens que fazem parte do cardápio da merenda escolar. Esse acompanhamento permite qualidade nutricional à merenda e, agora, aos kits preparados que foram para doação.

“Entendemos que estamos passando por uma situação absolutamente atípica, algo nunca vivenciado em nossa história, e sabemos que esses kits, embora simples, serão uma grande ajuda para as famílias dos alunos de nossa rede de ensino. Esperamos que tudo isso passe o mais breve, para que possamos voltar com o funcionamento normal das unidades de ensino. Enquanto isso, adotamos as medidas adaptativas de atuação pedagógica e também as medidas de distribuição dos kits da merenda escolar. Estamos fazendo tudo de acordo com os protocolos trabalhados pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretarias Estaduais de Educação e Saúde, para evitar qualquer tipo de contaminação pelo novo coronavírus“, contou a secretária de Educação de Canela, Ana Paula Zini Bazzan.

A entrega dos kits de alimentação escolar da rede municipal é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Canela, em consonância com o que foi publicado pela Lei nº 13.987/20, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão da situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do programa aos pais ou responsáveis de escolas públicas de educação básica, para assim possam seguir com a alimentação escolar também em suas casas.

Os kits de merenda escolar distribuídos pela Secretaria de Educação juntam-se às mais de 80 mil toneladas entregues pela Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, em parceria com diversas entidades, ajudando as milhares de famílias em vulnerabilidade social beneficiadas pelas ações da gestão municipal e colaboradores neste período difícil pelo qual o mundo inteiro está passando.

“Gostaria de agradecer a todos os profissionais da educação, que não medem esforços nesse momento e se dedicam para manter a qualidade de nossa rede de ensino, bem como se mostram preocupados com a alimentação de nossos alunos. Todas as escolas se engajaram nesse projeto e realizaram uma força tarefa no sentido de comunicar aos pais e responsáveis para as retiradas dos kits; e de forma ordeira se prontificaram à entrega escalonada e, desta maneira, foi possível evitar qualquer tipo de aglomeração nos locais de entrega“, salientou o prefeito Constantino Orsolin.

Os kits foram montados considerando os repasses do Governo Federal, de R$ 0,36/dia letivo para os alunos do Ensino Fundamental (uma refeição por turno de aula); R$ 1,07/dia letivo para os alunos da Educação Infantil (até cinco refeições no turno integral) e R$ 0,32 dia letivo para os alunos da EJA (uma refeição por turno de aula).

Assim, o Setor de Alimentação Escolar calculou, dentro da realidade de repasses já realizados, kits compostos da seguinte forma:

Educação infantil: 5 quilos de arroz branco, 3 quilos de feijão preto, 2 unidades (900ml) de óleo de soja, 1 unidade (500g) de café, 2 unidades (500g) de lentilha, 5 quilos de farinha de trigo, 1 unidade (400g) de biscoito maria, 1 quilo de laranja, 1 quilo de bergamota.

Ensino fundamental: 5 quilos de arroz branco, 2 quilos de feijão preto, 1 unidade (900ml) de óleo de soja, 1 unidade (500g) de café, 1 unidade (500g) de massa e 1 quilo de bergamota.

Eja: 5 quilos de arroz branco, 1 uilo de feijão preto, q unidade (900ml) de óleo de soja e 1 unidade (500g) de café.