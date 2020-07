Canela – Temporada de Inverno On-line estreia programação diária

Continua depois da publicidade

Com a exibição do espetáculo “Auto da Barca do Inferno”, da Cia Lisi Berti, na Terça Retrô, a Temporada de Inverno On-line de Canela estreou sua programação diária. Até 18 de setembro a programação virtual criada pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, reserva espaço para diferentes manifestações artísticas. Teatro, música, dança, workshops gastronômicos, contação de histórias e outras atrações culturais fazem parte do evento. Toda a programação é transmitida pelos canais do @canelars no Facebook, Instagram e YouTube.

Segundo o secretário de Turismo, Ângelo Sanches, a proposta central é valorizar a classe artística local que foi impactada diretamente pela pandemia do coronavírus. “É uma forma de gerar renda para nossos talentos locais. Os recursos são de patrocínios da iniciativa privada do orçamento do ano passado”, explica Sanches.

Na Temporada de Inverno On-line, as quartas-feiras serão reservadas para workshops de gastronomia no qual os chefs de restaurantes locais irão ensinar receitas das casas e os espectadores poderão fazer o pedido do prato que está sendo ensinado. A iniciativa tem o apoio da Abrasel Hortênsias e também será transmitida às 20 horas. A estreia nesta quarta, 1º, será com o chef Paulo André da Rosa, da Pappardelle Massas Finas. Para isso, o restaurante criou uma promoção válida de quarta a domingo, na qual cada lasanha congelada comprada será convertida em um litro de leite para uma entidade de Canela. As embalagens são em bandeja biodegradável.

Nas quintas-feiras, a programação será reservada às crianças e transmitida a partir das 15 horas. Teatro, teatro de bonecos, contação de histórias e outras atrações culturais farão parte da Quinta Kids. Como atração de estreia nesta quinta (2), será apresentado o espetáculo “Viva São João”, do Studio Daiane Cliquet de Bonecos.

LIVE EM PROL DO HCC

Nesta sexta-feira (3) às 20 horas, a programação abre espaço para a live promovida pelo jornal Folha de Canela em prol do Hospital de Caridade de Canela (HCC). Intitulada Live Solidária – UTI Covid-19 HCC, a atração terá o comando do cantor Nolasco Espíndola e do acordeonista Edson Borba e a participação da cantora Rafaela Kaliandra. Com transmissão simultânea nos canais do YouTube, Facebook e Instagram Canela Paixão Natural e no Portal da Folha, a live será para captar doações para ajudar na instalação dos leitos de UTI no HCC. Quem quiser, já pode fazer a sua doação. Basta clicar no link http://vaka.me/1148354.