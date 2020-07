Gramado registra 8 novos casos de Covid-19

Continua depois da publicidade

São 17 novos casos em apenas dois dias

Após ter registrado 9 casos na segunda-feira (30), Gramado ampliou para 43 casos positivos, registrando 8 novos casos nesta terça-feira (1º). Gramado já realizou 1112 testes, com 1040 resultando negativo.

Dos 43 casos, 27 são considerados curados, 13 estão em isolamento domiciliar. A situação no município não é confortável, a UTI do Hospital Arcanjo São Miguel continua com sete pacientes internados, três deles são moradores da cidade (dois suspeitos e um confirmado para Covid-19). Outros quatro pacientes estão internados na UTI não são residentes e foram encaminhados ao HASM devido ao protocolo estadual.