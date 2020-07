Hospital de Canela recebe mais três respiradores para a UTI Covid

Continua depois da publicidade

Expectativa é de que até o final desta semana, a comprovação de que os leitos podem operar já seja enviada ao Governo do Estado

A força tarefa montada para melhorar a infraestrutura do Hospital de Caridade de Canela (HCC) neste momento de pandemia, envolvendo os setores público e privado, está gerando resultados positivos para a casa de saúde.

Na tarde desta quarta-feira (1º de julho), a direção do HCC recebeu mais três novos respiradores que serão utilizados na UTI Covid que está sendo implantada no hospital. Os equipamentos, que custam cerca de R$ 60 mil cada, foram repassados pelo Governo Federal contanto com apoio do deputado federal Marcel van Hattem (Novo) que participou das articulações juntamente com membros da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Canela, representada pelo diretor de Novos Negócios e Oportunidades, Alfredo Schaffer.

Nova ala foi preparada para receber a UTI Covid e três leitos clínicos

As obras da UTI Covid estão em andamento no HCC e estes três novos respiradores se somam aos dois equipamentos que o hospital já possuía, totalizando os cinco respiradores necessários para o espaço de Unidade de Tratamento Intensivo.

O interventor do Hospital de Canela, Luiz Cláudio da Silva, explica que primeiramente os respiradores serão utilizados nestes cinco leitos temporários da UTI Covid, mas que os aparelhos poderão ser aproveitados permanentemente após a pandemia. “É um investimento que ficará como legado para o município. Aproveito para fazer um agradecimento especial aos empresários de Canela que estão trabalhando junto com a direção do HCC e a Administração Municipal em busca de recursos para a área da saúde”, avalia Luiz Cláudio da Silva.

Sanitários da nova ala já estão prontos

Hospital busca homologação junto ao Governo do Estado

Para ter uma UTI Covid, o Hospital de Canela precisa cumprir uma série de exigências técnicas que são determinadas pela Vigilância Sanitária Estadual. Os cinco leitos de UTI estão sendo montados com o apoio da ACIC que doou camas hospitalares, monitores e bombas de infusão. Já os cinco respiradores foram repassados pelo Governo Federal. Outra exigência foi a reforma do setor de emergência que já está sendo executada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras.

Conforme a advogada Adriana Seibel, integrante da equipe responsável pela gestão do HCC, restam alguns detalhes para cumprir as exigências do Governo Estadual como a aquisição de um raio-x móvel, cujo processo está em andamento, além da locação de um aparelho de hemodiálise. “Até o final desta semana concluiremos a nossa parte e vamos encaminhar fotos e toda documentação necessária para a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Estamos seguindo todos os requisitos para termos uma UTI Covid aqui em Canela”, projeta Adriana.

O interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, no espaço que irá receber os leitos de tratamento intensivo Covid-19

Além dos cinco leitos de UTI, o novo espaço destinado para o tratamento do coronavírus também deverá contar com outros três leitos para atender média complexidade. Vale lembrar que atualmente o Hospital de Caridade de Canela já possui seis leitos com respiradores destinados exclusivamente para a Covid-19, além da tenda anexa ao prédio para realizar o primeiro atendimento aos pacientes com sintomas da doença.

“A mobilização em prol do Hospital de Canela mostra como a nossa sociedade está madura e unida para enfrentar este vírus. Vamos continuar investindo e não mediremos esforços para prevenir e combater esta doença”, analisa o prefeito Constantino Orsolin.



Fotos: Rafael Zimmermann