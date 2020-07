Campanha do agasalho Fashion Culture Serra Gaúcha Solidariedade não sai de moda!

Continua depois da publicidade

Fashion Culture Serra Gaúcha, projeto que aborda temas de moda envolvendo cultura, arte e curiosidades, promove uma campanha do agasalho com lojas parceiras em Canela e Gramado.

A página no Instagram do projeto, conta com apresentação de looks de lojas locais com o intuito de facilitar o acesso aos conteúdos de moda, através de curiosidades e história do mundo fashion. Agora, com a chegada do inverno, proporcionará a arrecadação de agasalhos.

Solidariedade não sai de moda é o que norteia a proposta da campanha, que acontecerá de 03 de julho a 03 de agosto, cujo intuito é arrecadar agasalhos para aquecer o inverno de quem precisa, afinal aproveitar o desapego das próprias roupas para apegar-se em fazer o bem, é o melhor a ser feito nestes dias gelados.

As lojas parceiras que estão recebendo as doações são: Em Canela, Bárbara Seibert Concept Store junto à loja Santo Dom e Mila e em Gramado, a M Shop e Indecense, que prepararam dicas especiais de moda para quem fizer a doação.

Esteja na moda, seja solidário!

Foto: Divulgação