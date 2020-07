Faça um curso pela UCS e veja a diferença! • Coluna UCS #3

Continua depois da publicidade

Ao optar por um curso de qualificação e aperfeiçoamento da UCS, você está se abrindo a um universo de conhecimento e de possibilidades em uma das melhores universidades comunitárias do Brasil!

Inovação é algo que faz parte da UCS. Por isso, diante do contexto causado pela pandemia, nós nos reinventamos continuamente. Confira as opões em EaD:

Gestão de Crise de Imagem nas Organizações Turísticas

13 a 17 de julho de 2020 – aulas síncronas, de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, e sexta-feira, das 19h às 21h, pelo Google Hangouts Meet. São 18 horas válidas como atividades complementares.

Gestão das Emoções no Comportamento e nas Relações Interpessoais

13, 14, 15 e 16 de julho – aulas síncronas, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, pelo Google Hangouts Meet. São 12 horas, válidas como atividades complementares.

Direito Previdenciário e os Reflexos Imediatos no RGPS

4 e 11 de julho

Atendimento de Excelência

7, 8 e 9 de julho. Acesse: encurtador.com.br/flprS para mais informações.

Identificador Veicular Documental

O curso de extensão Formação de Identificador Veicular Documental, de 7 de agosto a 19 de dezembro, contempla conhecimentos sobre a autarquia e o profissional da área; legislação, procedimentos relacionados ao registro de veículos, mecânica básica, atendimento ao público e metodologia da identificação veicular e documental. O curso inclui estágio supervisionado e um seminário de socialização. Confira os procedimentos em ucs.br, na aba de Extensões.

#UCSContraCovid19

A Universidade de Caxias do Sul está comprometida no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A Instituição realiza iniciativas como o atendimento em telemedicina para prevenção e manejo do novo coronavírus, com teleconsultas gratuitas; testes e diagnósticos para Covid-19 (RT-PCR e os sorológicos IgG e IgM), realizado no Campus-Sede ou de forma itinerante, nos municípios de sua região de abrangência; e o desenvolvimento do ventilador pulmonar Frank 5010.

A UCS ainda integra diversas outras ações buscando combater a evolução do novo coronavírus e amenizar os impactos da pandemia. Saiba como acessar os serviços e contribuir através do site ucs.br.

Consultor no segmento de negócios

Nos dias 19 e 20 de agosto, o curso de qualificação e aperfeiçoamento Consultoria: o Desafio da Liberdade oferece capacitação para quem deseja aprimorar atividades de consultoria, adotando boas práticas voltadas ao segmento empresarial, com condições de abrir, manter e prosperar em uma empresa do setor.

Serão abordados temas como precificação e honorários, contrato, habilidades e competências, condução de projetos e administração de carreira. Saiba mais em ucs.br.