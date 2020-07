Estacionamento do Parque do Lago Interditado no fim de semana

Continua depois da publicidade

O Departamento de Trânsito da Prefeitura informa a comunidade que o estacionamento oblíquo no entorno do Parque do Lago estará interditado neste fim de semana. A ação é experimental e deverá se repetir nos próximos finais de semana e feriados, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus.

O diretor do departamento, Jair Assmann, explica que o objetivo é evitar aglomerações no local. “Pedimos a ajuda e a compreensão da comunidade”, destaca Jair. Denúncias sobre aglomerações podem ser encaminhadas ao Dep. de Fiscalização da Prefeitura, pelo telefone (54) 9.9176-9498 ou diretamente para a Brigada Militar, pelo telefone 190.