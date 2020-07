2ª Cia de Bombeiros teve final de semana agitado devido a acidentes, quedas de árvores e incêndios

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira (03), a 2ª Cia de Bombeiros Militar realizou atendimento em 8 ocorrências.

A primeira ocorrência de Gramado, aconteceu por volta das 08h45min, na qual uma moradora havia ficado presa no elevador. A guarnição realizou o resgate sem maiores problemas.

A primeira, em Canela, foi por volta das 09h55min, onde uma árvore havia caído sobre uma casa. A guarnição realizou a retirada dos galhos, constatando não haver grandes danos materiais.

Pouco tempo depois, por volta das 10h45min, a guarnição foi acionada para atender outra ocorrência sobre queda de árvore. No local, tratava-se de uma árvore caída em via pública. Foi realizado o corte e desobstrução da via.

Já na parte da tarde, por volta das 14h29, a guarnição gramadense foi acionada para realizar o corte e retirada de um eucalipto de grande porte que havia se desprendido parcialmente de suas raízes, ficando inclinado sobre uma residência. A guarnição realizou a retirada, livrando a residência da iminente queda.

De volta à Canela, por volta das 16h50min, a guarnição canelense foi acionada para controlar um princípio de incêndio no Largo Benito Urbani. No local, foi verificado que havia um curto-circuito em uma tomada elétrica. Foi orientado ao proprietário que fosse realizado a manutenção do equipamento.

Novamente em Gramado, por volta das 19h, a guarnição foi acionada para controlar um princípio de incêndio em um cano de chaminé de lareira. No local, as chamas já havia sido extinguidas;

Finalizando as ocorrências de sexta-feira, por volta das 22h, em Canela, a guarnição de resgate foi acionada na rua Fraternidade, no bairro São Lucas, para atender uma vítima de agressão por arma branca. No local foi encontrado a vítima no chão, consciente. Ela foi imobilizada e conduzida ao HCC.

No sábado (04), por volta das 04h, a guarnição foi acionada para uma ocorrência de salvamento veicular na rua Patrício Zini, no bairro Bom Jesus. No local, a vítima estava dentro da viatura, em condição de detido, pois o mesmo havia tentado uma fuga da equipe policial, vindo a capotar seu veículo. O homem estava lúcido, orientado e consciente.

Em Gramado, por volta das 07h, na rua Pernambuco, no bairro Dutra, a guarnição foi acionada para verificar a situação de fios estarem queimando em via pública. No local foi constatado serem fios de fibra ótica, que devido a proximidade com a rede elétrica estavam queimando. Foi orientado aos moradores para realizar contato com a operadora de internet, em ato contínuo, a RGE foi acionada.

Na parte da tarde, por volta das 17h25min, a guarnição foi acionada na Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, foi constatado uma colisão entre uma motocicleta e uma veículo. O condutor da moto estava sentado no meio fio, queixando-se de fortes dores. Ele foi imobilizado e encaminhado ao HASM.

Às 18h50min, a guarnição de resgate foi acionada para atender um salvamento de pessoa baleada. No local, a vítima estava caída no chão, desacordada e com várias perfurações de arma de fogo. Ela foi encaminhada ao HASM já com batimentos cardíacos fracos.