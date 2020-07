Canela: vítima de colisão no Distrito Industrial não resiste e vem a óbito no HCC

Continua depois da publicidade

O condutor da Fiorino, envolvida em um acidente, no final da tarde de hoje (6), por volta das 17h30min, na ERS 235, no Distrito Industrial, próximo à Daupper, acabou falecendo no Hospital de Caridade de Canela.

Luiz Bento Dalcortivo, de 62 anos, era o condutor da Fiorino. Ele colidou de frente com um caminhão com placas de São Francisco de Paula. Segundo populares, o caminhão tentou desviar de algo na pista e acabou colidindo com o utilitário.

Na Fiorino, também estava o filho de Luiz, Leonardo, de 39 anos. Leonardo já estava do lado de fora do veículo, mas Luiz ficou preso nas ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros, tratou-se de uma ocorrência com bastante dificuldade de acesso, pois o motorista com todo painel preso sobre as pernas, no local do acidente, as suspeitas foram de múltiplas fraturas nas duas pernas e nos dois braços.

Apesar dos esforços dos Bombeiros, devido aos ferimentos, Dalcortivo faleceu no HCC

Após ser retirado das ferragens, Luiz foi conduzido ao Hospital de Canela, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Dalcortivo era conhecido na cidade pela sua loja e assistência técnica, a TeleSat, há anos no mercado. A notícia entristece a comunidade canelense.

Imagens: Filipe Rocha