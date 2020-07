Canela – Atendimentos da Assistência Social passam de 14 mil até junho

Continua depois da publicidade

O número de atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação foi de 14.028, segundo levantamento feito do dia 19 de março até o dia 30 de junho. Os dados computam serviços como entrega de cestas básicas, atendimento para conseguir o auxílio emergencial, entre outros, e dizem respeito não somente à sede como nos CRAS dos bairros Santa Marta e Canelinha.

Nesse período, a pasta adquiriu 1.691 cestas básicas para serem distribuídas a famílias prejudicadas neste tempo de pandemia. Porém, com tantas outras conseguidas por meio de parceiros, a quantidade passa de 2.000.

A Secretaria também atuou emergencialmente na semana, quando um ciclone-bomba extratropical deixou estragos por todo o Rio Grande do Sul. Na ocasião, foram adquiridos cinco rolos de lona, dos quais alguns foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros para cobrir pouco menos de 20 residências com telhado danificado pela cidade, para as quais devem chegar telhas para reposição nos próximos dias.

“Estamos concentrados nas demandas desta época de coronavírus, mas a questão do ciclone nos pegou desprevenidos. Porém, com o empenho do pessoal da Secretaria, conseguimos fazer o necessário para auxiliar os bombeiros e a Defesa Civil, sem contar o apoio do pessoal da Secretaria de Obras”, diz o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação Osmar Bonetto.

Foto: Márcio Cavalli/arquivo.