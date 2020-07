Canela disponibiliza tratamentos para Covid-19 aos pacientes sintomáticos

Continua depois da publicidade

O Comitê de Operações de Emergência (COE) composto por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital de Caridade de Canela (HCC) segue realizando reuniões semanais com o objetivo de debater estratégias visando o enfrentamento da Covid-19. Entre as pautas discutidas no encontro da última segunda-feira (6) estavam os protocolos de tratamento dos pacientes que estão testando positivo no município. Desde o início da pandemia alguns medicamentos estão a disposição dos canelenses como base de tratamento.

Os membros do COE ressaltam que são disponibilizados medicamentos reconhecidos no mercado por darem respostas efetivas no organismo dos pacientes que apresentam sintomas do novo coronavírus. “São medicamentos que estão sendo utilizados baseados em estudos clínicos”, revela a secretária de Saúde, Patrícia Valle. Os medicamentos são exclusivamente para os pacientes que testam positivo e são sintomáticos, além daqueles que estão internados no HCC com a doença.



AVALIAÇÃO MÉDICA E TRATAMENTO OPCIONAL

No entanto, a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, faz um alerta de que os medicamentos só podem ser adquiridos e consumidos pelos pacientes após uma avaliação médica. “A medicação preventiva depende obrigatoriamente da prescrição de um profissional e não pode ser utilizada de maneira indiscriminada”, frisa Patrícia.



Os pacientes podem optar por aceitar ou não a medicação, mediante a assinatura de um termo.

Foto: Divulgação