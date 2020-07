Gramado – Chuva forte causa transtornos no município

Continua depois da publicidade

A chuva forte que cai desde a manhã de terça-feira tem causado transtornos no município. Deslizamento de terra é uma das principais consequências do mau tempo que a Defesa Civil de Gramado está atendendo desde a noite de ontem.

Estrada Linha Ávila interditada

A Estrada da Linha Ávila precisou ser interditada durante a noite, devido a queda de terra de um barranco. O deslizamento ocorreu na lateral da rodovia, não tendo ligação com as obras que acontecem no local. A estrada está bloqueada para acesso logo depois da Estação de Tratamento de Esgoto da Corsan (no sentido Piratini-Linha Ávila). Quem necessitar acessar o local, deve utilizar a Estrada da Linha Carazal (passando o Snowland).

As Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos, Trânsito e Mobilidade Urbana, e Governança e Desenvolvimento Integrado estão no local desde a manhã desta quarta-feira, dia 8, para avaliar a situação do deslizamento e averiguar quais medidas serão tomadas. No momento, as equipes trabalham na desobstrução da pista.

Duas ocorrências na Rua Henrique Bertolucci – Bairro Piratini

A Rua Henrique Bertolucci, no bairro Piratini, tem registro de duas ocorrências desde a noite desta terça-feira.

Conforme Alexandre Santos, diretor da Defesa Civil do município, um talude rachou, causando risco de desmoronamento. Três famílias precisaram ser retiradas de suas residências.

Na mesma rua, devido às rajadas fortes de vento, galhos de um pinheiro caíram na rede elétrica às 21h. A RGE está no momento no local realizando atendimento.

Serra Grande

A Rua Primeiro de Maio, próximo à sociedade Belvedere, teve registro de deslizamento de terra. As equipes já estão trabalhando na limpeza do local. Não há obstrução de passagem.

Conforme a Defesa Civil, devido à chuva forte houve uma rachadura num terreno, ocasionando danos na estrada. Ela não está bloqueada. A Secretaria Municipal da Agricultura está junto com a coordenação da Defesa Civil do município averiguando a situação.

Linha São Roque

Foto: Defesa Civil de Gramado