Gramado tem 12 novos casos positivos para Covid-19

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado desta quarta-feira, dia 8, confirma 12 novos resultados positivos no município para Covid-19.

No total, Gramado apresenta 83 testagens positivas: sendo 50 pacientes já recuperados e outros 28 moradores em isolamento domiciliar. O Hospital Arcanjo São Miguel está, ainda, com três casos de residentes confirmados e hospitalizados (sendo dois na UTI). Gramado também registrou, nesta semana, dois óbitos.

No total, foram realizadas 1321 testagens, com 1182 resultados negativos. Ainda há 56 pacientes em análise.

