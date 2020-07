Polícia Civil realizou operação de combate ao narcotráfico na região

Continua depois da publicidade

Na manhã de hoje (08), a Polícia Civil realizou operação de combate ao narcotráfico e crimes relacionados, desenvolvidos por facção criminosa que busca o controle da atividade na cidade.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão, dois de natureza preventiva e dois de natureza temporária, além de cinco mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram cumpridas em Gramado e Canela. Os dois suspeitos presos em Gramado tinham contra si mandados de prisão preventiva em investigação acerca de tráfico de drogas, tendo as prisões ocorrido no Bairro Vila do Sol e em um sítio na localidade do Carahá. Os dois presos em Canela tinham mandados de prisão temporária, sendo presos nos Bairros Santa Marta e São Luís. Ambos são suspeitos de envolvimento em violenta ação que teve como alvo traficantes em dívida com a organização criminosa, fato ocorrido em Gramado no final de maio deste ano. Ainda foram apreendidas, durante as buscas, porções de maconha e smartphones.

Os suspeitos são investigados por atuarem no tráfico de drogas, bem como em cobranças, extorsões, agressões e atentados contra devedores e rivais, muitos cometidos com extrema violência. Umas destas ações, que fundamentou as prisões temporárias, ocorreu no Bairro Floresta, em Gramado, quando diversos criminosos, portando armas de fogo, facões e outros instrumentos contundentes, invadiram a residência de um casal, também envolvido na mercancia de drogas, mas que, segundo as investigações, devia valores ao gerente do tráfico a que estavam vinculados, bem como estavam vendendo drogas fornecidas por terceiro, sem autorização dos líderes do grupo investigado. Na ocasião, o casal foi severamente agredido, resultando com lesões extensas, sendo que o homem conseguiu fugir, pulando em um peral atrás de sua casa, evitando fosse vítima de mal maior. A ação criminosa foi gravada pelo grupo responsável pela empreitada, sendo o vídeo obtido ao longo das investigações.



No presente caso, as investigações foram desenvolvidas pela Delegacia de Polícia de Gramado, coordenada pelo Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, sendo a operação realizada pelo referido Órgão Policial, com apoio da 2 Delegacia Regional de Gramado, DPs de Canela, Três Coroas e Igrejinha. Trata-se de duro golpe ao grupo criminoso investigado, fruto do trabalho dedicado, de repressão qualificada, realizado pelos Policiais Civis da Região, sendo investigações como esta, realizadas cotidianamente pela Polícia Civil, fundamentais para a garantia da segurança da comunidade e pelos baixos índices de criminalidade da Região.

Após os tramites legais, os suspeitos foram recolhidos ao sistema prisional. Eles possuem antecedentes por diversos crimes violentos, como homicídio, tráfico, associação para o tráfico, dentre outros.

Fotos: Reprodução/Polícia Civil