Rafael Carniel de Almeida é nomeado presidente da Gramadotur

Indicado pelo Conselho de Administração da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida foi nomeado na tarde de ontem, dia 7, novo presidente da autarquia municipal. A nomeação foi feita pelo prefeito Fedoca Bertolucci e a posse no cargo já ocorre na tarde de hoje, dia 8.

Atual secretário de Turismo do município, Rafael deve ser substituído interinamente no cargo pela secretária adjunta, Rosângela Potter. Apesar das exigências do cargo, Rafael manterá um olhar sobre a Secretaria de Turismo, principalmente no que se refere à implantação do novo plano de turismo, cujos projetos já haviam se iniciado.

Segundo o prefeito, Rafael preenche todos os requisitos para ocupar o cargo de presidente da Gramadotur, incluindo experiência profissional e amplo relacionamento com o trade turístico da região, tanto na área pública como no setor privado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Rafael é formado em Administração pela Unisinos, com registro ativo no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e especializado em Inovação e Design Estratégico pela ESPM, possuindo outras qualificações e certificações. Desenvolveu também estudo acadêmico de pós-graduação voltado à inovação no turismo de Gramado, reconhecido pela ESPM com nota máxima. Construiu parte da sua carreira profissional como gestor no Banco do Brasil, onde atuou entre 2005 e 2019. Responsável por negócios empresariais por mais de 10 anos, estabeleceu relações com inúmeros empreendimentos do trade turístico de Gramado e Canela, conhecendo bem a economia dos municípios. Sua atuação foi decisiva no fomento da atividade turística da região, através da defesa e condução de projetos de financiamento à implantação, expansão e melhoria de atrações e equipamentos turísticos nas áreas de lazer, transporte, acomodação e gastronomia, com recursos oriundos do BB, BNDES/Finame e FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). A atuação em empresa de economia mista em setor intensamente normatizado favorecem a indicação.

Atualmente na Secretaria de Turismo, entre outras ações é responsável por atrair investimentos para o desenvolvimento do turismo no município; articular a promoção institucional da cidade no país e no exterior; impulsionar ações que visem a integração das atividades do setor de turismo com a região, compreendendo destinos, roteiros e atividades turísticas dos municípios integrados; incentivar a interação com entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e

organizações da sociedade civil de interesse público, nacionais e internacionais, com o objetivo

de incrementar o intercâmbio de novas tecnologias de desenvolvimento turístico. Também destaca o fomento, a captação e a geração de eventos, nacionais e internacionais, no sentido de minimizar os efeitos da sazonalidade da atividade turística; Coordenar, monitorar e acompanhar as ações dos programas.

Antes de ser secretário, Rafael prestou consultoria em gestão de marketing, avaliação e diagnóstico de portfólio de serviços. Teve atuação prática como gestor de marketing e inovação em negócios de turismo e mobilidade, compreendendo design de estratégia, avaliação de novas tecnologias para negócios, formulação de campanhas e análise para aquisição de negócios.

Foto: Sophia Dienstmann.