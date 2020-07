Bustour realiza ação para promover o Dia do Rock e turismo responsável

Continua depois da publicidade

O Bustour, frota de ônibus panorâmicos que percorrem atrações turísticas de Gramado e Canela, está realizando uma ação especial para promover o Dia Mundial do Rock e o turismo responsável. Nesta sexta-feira (10), acontece a Paradinha Responsável do Bustour, com participações de cover do Elvis e mascotes de parques da Serra Gaúcha realizando um passeio pelas ruas de Gramado e Canela.

O trajeto começará no centro de Gramado às 15h, e o veículo irá circular pelos pontos turísticos e principais ruas das duas cidades. Todos os personagens e artistas estarão de máscaras, mantendo distanciamento entre eles. “Dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock, então, vamos aproveitar o gancho e colocar o Elvis junto com os mascotes para um dia de conscientização sobre turismo responsável e Rock’n’Roll“, explica Any Brocker, diretora do Bustour.

Fotos: Divulgação