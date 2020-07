Destaque da UCS em ranking internacional também é reflexo do trabalho no campus das Hortênsias

Destaque da UCS em ranking internacional também é reflexo do trabalho no...

A Universidade de Caxias do Sul, pelo segundo ano seguido, figura no ranking das melhores universidades da América Latina e do Caribe, segundo a revista britânica Times Higher Education (THE), uma renomada publicação na área da educação. Para a diretora da UCS Hortênsias, Margarete Lucca, a conquista vem ao encontro do trabalho da instituição, que se reflete no campus em Canela. “A proposta da Universidade é dotar os cursos com professores com ampla experiência e com componentes curriculares atualizados, além de disponibilizar todo uma estrutura para os estudos, como biblioteca e laboratórios“, diz ela.

Na UCS Hortênsias, os cursos oferecidos são: os bacharelados Direito, Administração, Nutrição e Ciências Contábeis; e os cursos superiores de curta duração – tecnologia em Hotelaria; Eventos; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira e Marketing.



Segundo a THE, UCS está na faixa 100-125 dentre 166 instituições divulgadas pelo ranking na terça-feira (9).A UCS é uma das oito gaúchas (são quatro federais e quatro comunitárias) constantes na relação, cuja classificação é embasada em cinco áreas: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional, a partir de mais de uma dezena de indicadores. Na América Latina e no Caribe, o Brasil é líder em presenças no ranking, com 61 universidades classificadas.

UCS também passou a integrar outro ranking da revista: The Golden Age, que considera apenas as universidades estabelecidas entre 50 e 80 anos, estruturadas sobre as práticas acadêmicas herdadas de instituições centenárias, mas que não deixaram de se modernizar. De 308 universidades de todo mundo analisadas, 20 são brasileiras. Além da UCS, são 13 federais, três estaduais e as PUCs de MG, PR e RS. Neste levantamento específico, a UCS ficou na faixa 301+.