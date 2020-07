Gramado: 19 novos casos são confirmados, totalizando 107 positivos

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta sexta-feira, dia 10, registra mais 19 notificações de casos positivos. Outras seis pessoas se recuperaram para Covid-19 no município. Até o momento são 107 registros positivos, sendo 63 recuperados e 37 em isolamento domiciliar. Já foram realizadas 1.465 testagens, com 1.328 resultados negativos.

A UTI do Hospital São Miguel está com seis pacientes internados e confirmados. Dos casos positivos na unidade, três são moradores de Gramado e três são oriundos de outras cidades, encaminhados pela Central de Regulação de Leitos do Estado.

A enfermaria possui dois moradores do município confirmados e três internados com suspeita para Covid-19. Já entre as internações de não residentes, um confirmado se encontra na enfermaria.

O boletim registra, ainda, 30 casos suspeitos que aguardam resultado de exames laboratoriais e se encontram em isolamento domiciliar.

Óbito de não residente

O Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado e o Hospital Arcanjo São Miguel comunicam o óbito de um morador de Novo Hamburgo com Covid-19. O falecimento ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 10.

O paciente de 72 anos possuía comorbidades e estava internado na UTI.

Com o ocorrido, Gramado soma quatro óbitos motivados por Coronavírus: dois de pacientes com origem de Novo Hamburgo e outros dois casos locais.

Síndromes Gripais

No boletim desta sexta-feira, dia 10, também foram atualizados os casos de síndrome gripal. No total, 750 pessoas foram monitoradas desde 23 de março. No momento 168 pessoas estão sendo acompanhadas.

Hospital desmente notícias falsas sobre recebimento de recursos por mortes de Covid-19

O Hospital Arcanjo São Miguel, assim como outras instituições hospitalares da região e do país, sejam públicas ou privadas, não recebem recursos por mortes decorrentes do novo coronavírus. Essa é uma notícia falsa.