Gramado – LGBT Conference chega à sua terceira edição em versão 100% digital

A 3ª edição da LGBT Conference ocorre este ano de 24 a 26 de julho. Em um formato 100% digital, o evento se adapta aos tempos de pandemia, sem deixar de trazer ao debate temas importantes e muito relevantes para a sociedade, a partir de um ponto comum: a inclusão. Já a Copa Internacional de Futsal LGBT que ocorreria de forma simultânea, foi adiada para 2021.

Com o tema: Pela Diversidade, as inscrições foram abertas nesta quinta-feira, dia 9 de julho.

Este ano, a organização do evento convidou o Projeto Orientando para fazer a curadoria da Conference. O Orientando é um projeto comandado por pelo jovem gramadense João Victor Costa Coutinho, estudante de Direito, e que, com cunho socioeducacional, visa estimular e orientar o debate saudável e plural sobre cidadania.

“Com grande alegria que recebi o convite para ser curador desta edição. Enquanto jovem e idealista, foi a forma de materializar tantas ideias. Enquanto fundador do Projeto Orientando e bacharelando em direito, foi a forma de expandir minhas ações. O tema deste ano é: Pela Diversidade. O intuito é dar voz àqueles não ouvidos, assim como desconstruir preconceitos de dentro da própria comunidade. Serão trazida palestras sobre pontos como: intersexualidade, prevenção a IST’s, HIV, direito homoafetivo, lgbtfobia e ainda histórias de pessoas ilustres da comunidade LGBT. Cada dia foi montado com um subtema, de forma a contar a história de uma comunidade plural e diversa que sempre existiu e resistiu à opressão social”, destaca o curador.

A grade já conta com vários palestrantes convidados como a Dra. Maria Berenice Dias, artista e ativista Glorya Cristal, artista Rita D’Libra, Dr. Vinícius Lacerda, presidentes de times inclusivos de SP, POA , SC e Gramado (Maurício Lima – Bulls, Renan Evaldt – Magia, Flávio Prestes – Quero Quero, Ísis Reis – Sereyas), ativista Douglas D’Avila, Neon Cunha, influencers Gustavo e Luiz do Reservas pra Dois, Samir Mussi, Pedro Henrique, Julia Helena e Patrick Rigon.

Confira a programação:

24.07.2020

18h30min – Abertura

18h40min – Julia Helena: “O movimento LGBT como espelho de uma sociedade patriarcal”

19h10min – Rita D’Libra: “Surdo LGBTQI+: como trazer acessibilidade musical para quem não ouve?”

19h40min – Patrick Rigon: “Intersexualidade: existindo entre os sexos”

20h15min – Maria Berenice Dias: “Perdas e ganhos”



25.07.2020

15h – Abertura

15h10min – Gustavo e Luiz: “Viagens, família… compartilhando experiências!”

15h55min – Vinícius Lacerda: “IST’s: formas de prevenção e a saúde do homem gay”

16h50min – Pedro Henrique com participação de Vitor e Jacqueline Côrtes: “Relacionamentos, diversidade, preconceito e HIV”

17h40min – Samir Mussi: “Lgbtfobia dentro da comunidade LGBT”



26.07.2020

15h – Abertura

15h10min – Flávio Prestes com participação de Maurício Lima, Carlos Renan Evaldt, Isis Reis e Douglas D’Avilla: “Inclusão e pioneirismo no Esporte”

16h15min – Projeto Orientando: “Ingratidão Histórica”

16h35min – Glória Crystal: “Saindo da Bolha”

17h10min – Neon Cunha: “Quais vidas importam”





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do Instagram da Conference: https://www.instagram.com/lgbtconference/

Inscrições também no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAZfB2kWcDu45umD8BsyB69fxXT2aTxh2m8EkAdCaTi_LzCA/viewform