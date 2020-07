Observatório de Saúde da Serra vai recorrer para manter bandeira laranja

Continua depois da publicidade

O Comitê Estratégico do Observatório de Saúde da Macroserra informou, através de nota, que recorrerá da decisão do Governo do Estado que colocou Gramado e a região, provisoriamente, na bandeira vermelha dentro do modelo de Distanciamento Controlado do RS. A nova classificação foi anunciada no final da tarde desta sexta-feira.

A bandeira definitiva (laranja ou vermelha) só entrará em vigor na terça-feira, dia 14. Até lá valem os protocolos previstos na classificação laranja.

O recurso será apresentado na tarde deste sábado ao governo do Estado.

Confira alguns pontos da nota do Observatório:

“Esta é a terceira semana subsequente de ‘bandeira vermelha’ na Macroserra, que reúne 49 municípios. Na última semana, ingressamos com consistente pedido de reconsideração que, analisado pelo Governo RS, possibilitou que as atividades produtivas continuassem atuando no padrão de bandeira laranja.

– Os indicadores desta semana epidemiológica, de 03 a 09 de julho, colocam a macrorregião, novamente, em bandeira vermelha.

– Identificou-se argumentos relevantes sobre a capacidade de atendimento clínico e de UTI a serem apresentados ao Comitê de Indicadores do Gabinete de Crise do Governo RS, cujo recurso será apresentado neste sábado.”