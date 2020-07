Canela – Brigada Militar realiza Operação Avante

Continua depois da publicidade

Máquinas destinadas à exploração de jogos de azar foram apreendidas

Na noite de sexta-feira (10), a Brigada Militar realizou uma operação no município de Canela. Foram empregados policiais militares lotados na própria cidade e também o efetivo da Força Tática.

Segundo o Capitão Ubirajara da Rocha Dill, Comandante da Companhia da Brigada Militar em Canela, o qual participou ativamente da operação, foram traçados objetivos específicos (fiscalização em bares, lancherias e similares). O intuito era combater a criminalidade através da repressão aos jogos de azar, tráfico de drogas e busca por procurados e foragidos. –“Os resultados foram satisfatórios. A comunidade canelense ganha com essa atividade preventiva e repressiva.”, afima o Capitão. Ele ainda acrescenta que a comunidade pode e deve contatar a Brigada Militar, denunciado delitos que estejam acontecendo.

A denúncia pode ser feita de maneira anônima através do telefone 190. Isso ajudará a BM a agir de maneira muito mais efetiva.

Em dois dos estabelecimentos fiscalizados foram encontradas irregularidades. Em um deles, na Estrada do Banhado Grande, na localidade do Caracol, os policiais apreenderam 04 máquina caça-níqueis em pleno funcionamento. No outro, situado na Rua João Alfredo, Centro, foi localizado uma máquina destinada à apostas do “Jogo do Bixo”, além de certa quantia em dinheiro das apostas. Em ambos os locais, os responsáveis responderão um Termo Circunstanciado pela prática e exploração de jogos de azar.

Fotos: Reprodução/1º BPAT