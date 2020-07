Covid 19: desde sexta, mais nove casos positivos em Gramado

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta segunda-feira, dia 13, registra mais nove diagnósticos positivos para Covid-19, em relação a sexta-feira, dia 10. Até o momento são 116 registros positivos, dos quais 28 são ativos (23 estão em isolamento domiciliar e cinco estão hospitalizados). Outros 86 estão recuperados e dois tiveram óbito. Já foram realizadas 1.536 testagens, com 1.390 resultados negativos.

As UTIs do Hospital São Miguel estão com nove pacientes internados. Dos casos positivos na unidade, quatro são moradores de Gramado e três são oriundos de outras cidades, encaminhados pela Central de Regulação de Leitos do Estado. Na UTI estão, ainda, dois pacientes considerados suspeitos (um morador e um de outra cidade).

Já na enfermaria estão internados cinco pacientes: um caso positivo de Gramado, um caso positivo de outra cidades e três considerados suspeitos, moradores de Gramado. Os casos suspeitos, aguardam resultado de exame laboratorial.

