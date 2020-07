Festejar Gramado terá foco no conteúdo para a retomada do setor de eventos

Festejar Gramado terá foco no conteúdo para a retomada do setor de...

Continua depois da publicidade

A Festejar Gramado – tradicional evento que conecta o mercado de eventos – t em sua quinta edição confirmada para 7 e 8 de outubro, no Expogramado. O conteúdo será destaque neste ano com o Fórum de Ideias, apostando em uma grade temática diversa, que contempla o universo dos eventos corporativos, sociais e live marketing. A feira de negócios também ocorrerá com estandes cooperativados e individuais.

Diante da pandemia e o grande impacto dela sobre o setor de eventos, a Festejar pretende ser o palco da retomada e quer levar inspiração, soluções e cases de sucesso para este novo momento do mercado. O evento cumprirá todas as medidas sanitárias, adaptando cada detalhe para garantir a segurança dos participantes e expositores.

De acordo com a CEO da Festejar, Tati Noel, conteúdo e negócios estarão conjugados nesta edição. E para fugir dos debates tradicionais, o evento vai discutir a reconstrução dos eventos com abordagens distintas. Temas considerados polêmicos como política, esporte e religião ganharão espaço. Os painéis de conteúdo serão didáticos e apresentarão soluções práticas aos participantes.

Tati Noel

No eixo de negócios, o evento contará com o Projeto Comprador em parceria com o Sebrae, com o intuito de capacitar os participantes e fomentar as vendas. No eixo de conteúdo, as pessoas que se inscreverem presencialmente no Fórum de Ideias terão a oportunidade de conhecer os bastidores do Natal Luz, maior evento natalino do país. Uma experiência única e enriquecedora.

As vendas de espaços para feira de negócios já estão abertas e as inscrições para acompanhar o conteúdo serão abertas em breve, nas modalidades presencial ou online. A entrada na feira será gratuita. Mais informações no site www.festejargramado.com.br.

A Festejar Gramado é realizada em parceria com a Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos e conta com o apoio da GramadoTur.

Fotos: Divulgação/Festejar.