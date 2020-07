Gramado – Serviço de Inspeção Municipal e Polícia Civil apreendem carnes de origem irregular

Continua depois da publicidade

A Secretaria da Agricultura, através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em ação conjunta com a Polícia Civil, apreendeu produtos de origem animal que estavam sendo comercializados e produzidos de forma irregular. A operação aconteceu nesta sexta-feira (10), após uma denúncia. Na operação, foram apreendidos produtos de origem animal sem procedência comprovada, rotulagem e sem registro em órgão de inspeção, como salames, resíduos de pernil, lombinhos, bacon e banha.

A Polícia Civil recebeu ofício da Secretaria de Agricultura de Gramado, com informação de oferta de produtos de origem animal sem procedência em rede social. A Polícia Civil conseguiu identificar o autor e seu endereço. então, representou por mandado de busca e apreensão em dois endereços. A medida foi deferida pela Justiça e cumprida hoje, com o acompanhamento do setor de fiscalização da Prefeitura. Na Serra Grande, residência do suspeito, foram encontrados os produtos sem procedência lícita, que foram apreendidos, bem como utensílios usados na produção. No outro endereço se verificou não ter relação com os fatos. Instaurado Inquérito Policial e o suspeito poderá ser responsabilidade por crime contra as relações de consumo. Os produtos apreendidos foram inutilizados no aterro sanitário do município. A ação teve como elemento norteador o combate à clandestinidade.



A fiscalização sanitária é contínua no município, visando a oferta de produtos de qualidade aos consumidores, evitando, assim, doenças causadas por alimentos de origem animal. Os fiscais orientaram a procurar os devidos setores municipais para sanar as dúvidas de como proceder com a regularização.

Foto: Divulgação