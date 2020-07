Continua depois da publicidade

Canela – Laje de Pedra doa sofás e enxoval de restaurante para a ABASC

Na tarde de terça-feira (14), o Hotel Laje de Pedra por meio de sua diretoria realizou a entrega de doações para a ABASC (Associação Beneficente Amigos Solidários de Canela).

O Atacado Masotti disponibilizou um caminhão para auxiliar no transporte

A associação recebeu diversos kits de enxoval do antigo restaurante, colchões infatis e cerca de 15 sofás e poltronas que serão destinados a comunidade carente. Presenciaram a entrega Alexandre Selau e Felipe Berti, representando o Hotel Laje de Pedra e Leonardo Alvares, Presidente da Associação de Moradores do Laje de Pedra. O Atacado Masotti também participou da ação, disponibilizando um caminhão e funcionários para ajudar com o transporte dos itens recebidos.

Dezenas de sacos com toalhas de mesa, capas de cadeira e outros itens semelhantes foram doados pelo Laje de Pedra

Alguns colchões infantis também foram repassados a associação

Os móveis necessitarão de um processo de recuperação, mas após isso serão selecionados e doados. Alguns sofás, após a reforma, serão vendidos pelo Brechó da ABASC, o valor será revertido em kits de alimentação para doação.

“Com a pandemia, foi criada uma corrente do bem que envolve pessoas e empresas com o intuito de ajudar o próximo. Essas entidades ajudam a ABASC, para que a ABASC ajude pessoas de comunidades carentes.” Frisou Ana Nunes, representante da Associação Beneficente Amigos Solidários de Canela, que se fez presente no local.

Durante o ano, a ABASC já realizou doações de mais de 35 toneladas de alimentos, além de móveis, roupas, cobertores e itens de higiene, a associação também contou com o apoio da Associação de Moradores do Laje de Pedra, que já realizou a doação de 60 cestas de alimentos e materiais de higiene.

Fotos: Filipe Rocha