Festival de Cinema de Gramado prorroga inscrições para curtas gaúchos

Interessados têm até 17 de julho para fazer a inscrição

As inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas, que inicialmente seriam encerradas domingo, 12, foram prorrogadas.

Os interessados têm até as 23h59 do dia 17 de julho para preencher a ficha de inscrição no link https://inscricoescinema.com.br/pt/.

Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Música, Melhor Edição de Som e Melhor Produção Executiva. Além disso, o Melhor Filme recebe R$ 8 mil e as demais categorias, R$ 4 mil cada. O regulamento permanece disponível no site Www.festivaldegramado.net.

O 48º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 18 e 26 de setembro. Confira algumas imagens em vídeo da premiação de 2019. http://abre.ai/curtasgauchos