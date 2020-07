Canela – La Gare apresenta receitas de fondue na Quarta Gastronômica

Continua depois da publicidade

Temporada de Inverno On-line terá também Michele Wender e Gabriel Boelter na Sexta Live Show

Frio combina com fondue e a Quarta Gastronômica da Temporada de Inverno On-line de Canela traz nesta quarta-feira, 15, a partir 20h, as receitas do Maison de La Gare Fondue & Bistrot. O chef Eduardo Bonatto vai apresentar dicas sobre o preparo da fondue de queijo, carnes e chocolate. Na Quinta Live Kids, a Cia de Teatro Mão na Mala faz sua estreia, na quinta, 16, a partir das 16h, na programação virtual da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela.

Já na Sexta Live Show, a partir das 20h, as atrações serão a DJ Michele Wender e o saxofonista Gabriel Boelter. Toda a programação é transmitida pelos canais do @canelars no Facebook, Instagram e YouTube.





Programação:

Quarta-feira (15)

20h: Maison de La Gare Fondue & Bistro

Quinta-feira (16)

16h: Cia de Teatro Mão na Mala

Sexta-feira (17)

20h: DJ Michele Wender e Gabriel Boelter

Transmissão pelos canais do @canelars no Facebook, Instagram e YouTube.