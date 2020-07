Covid-19: 11 casos novos em Gramado

Continua depois da publicidade

A atualização do boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta quarta-feira, dia 15, indica 11 novos diagnósticos positivos para Covid-19 no município. Até o momento são 141 registros positivos, dos quais 41 são ativos (36 estão em isolamento domiciliar e cinco hospitalizados). Constam, ainda, 98 recuperados.

As UTIs do Hospital São Miguel estão com nove pacientes internados (sete confirmados e dois suspeitos). Dos casos positivos nas UTIs, cinco são moradores de Gramado e dois são oriundos de outras cidades, encaminhados pela Central de Regulação de Leitos do Estado. Na UTI estão internados, ainda, dois pacientes considerados suspeitos (moradores de Gramado).

Já na enfermaria estão internados três pacientes: um caso positivo de outra cidade e dois considerados suspeitos, ambos residentes em Gramado. Os casos suspeitos, aguardam resultado de exame laboratorial.

Confira o boletim completo aqui.

Foto: Reprodução