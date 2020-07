Polo Unisinos – COOPEC – com inscrições abertas

Continua depois da publicidade

O Polo da Unisinos em parceria com a COOPEC está com inscrições abertas para o vestibular online de 16 cursos de graduação. No Polo Canela serão ofertados os cursos totalmente EAD. Os Bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Relações Públicas e Sistemas de Informação. A Licenciatura em Pedagogia e os Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Financeira, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais e Sistemas para Internet.

Neste momento a Unisinos vem buscando reforçar o seu compromisso com a saúde e com o bem-estar das comunidades nas quais está inserida, devido ao atual cenário de pandemia de COVID-19. Para evitar aglomerações e o contágio pelo novo coronavírus, o vestibular, que consiste na EAD em uma prova de redação, está ocorrendo de forma online. Para o ingresso o candidato também pode utilizar a nota do ENEM ou realizar o processo como diplomado ou transferido.

Foi firmada também uma importante parceria com o portal Educa Mais Brasil. Esse é o maior programa de Bolsas de Estudo do país e está há mais de quinze anos no mercado, permitindo que estudantes impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham acesso a instituições de ensino particulares através de bolsas de estudo parciais. Nos cursos da Unisinos EAD as bolsas são de até 20% de desconto.

Na metodologia Unisinos EAD o aluno estuda conforme sua rotina, conecta-se com os conteúdos do seu curso em qualquer lugar e dispositivo com acesso à internet. Na Graduação EAD, ele tem a liberdade de decidir a hora e o local dos seus estudos, enquanto os professores e tutores o apoia em toda a construção do seu conhecimento. Neste sentido houve a implementação de um novo ambiente de aprendizagem: o canvas, utilizado pelas maiores instituições de ensino do mundo. Também houve o desenvolvimento de uma nova política de valores de mensalidade, mais adequada ao momento atual.

Maiores informações podem ser obtidas pelo unisinos.br/graduacao/, pelos fones da COOPEC: 54 32781204 e 54 32781514 ou diretamente pelo whatsapp 54 996340121.