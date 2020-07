São Francisco de Paula registra primeira morte por Covid-19

Continua depois da publicidade

A cidade de São Francisco de Paula confirmou o primeiro óbito por Covid-19. O paciente, um caminhoneiro que procurou a rede de saúde em 25 de junho. Em 29 do mesmo mês foi internado no hospital da cidade e transferido para uma UTI em Garibaldi no dia 3 deste mês, onde faleceu na manhã desta quarta (15).

Por meio das redes sociais, a Prefeitura se manifestou em nota, a qual reproduzimos abaixo.

No boletim de hoje, SFP divulga que teve 46 casos registrados na cidade, destes, 14 são considerados ativos.

Confira a nota:

É com pesar que a Prefeitura de São Francisco de Paula comunica o primeiro óbito por coronavírus registrado no município, neste dia 15 de julho. O paciente, que teve o primeiro atendimento no dia 25 de junho, estava sendo monitorado pelas equipes de saúde do nosso município e estava internado, desde o dia 03 de julho, na UTI do hospital de Garibaldi.

Sabemos que para os familiares e amigos este é um momento muito triste e delicado, e nos solidarizamos pela perda.

Reforçamos que o momento exige cuidado e pedimos para a população que saia de casa somente quando necessário, mantendo sempre a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel e utilizando as máscaras da forma adequada.