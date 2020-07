2ª Cia de Bombeiros realizou diversos salvamentos pré-hospitalares nesta quarta-feira

Continua depois da publicidade

Na quarta-feira (15), por volta das 06h10min, a guarnição foi acionada para realizar um atendimento pré-hospitalar no Centro de Canela. No local, foi constatado que a vítima havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Foi realizado protocolos de salvamento com o uso de desfibrilador, a vítima foi conduzida ao Hospital de Caridade de Canela.

Por volta das 09h, a guarnição foi acionada pela Prefeitura de Canela para realizar a retirada de algumas árvores que apresentavam risco de queda. A ação foi realizada sem irregularidades.

Já na parte da tarde, por volta das 14h, a guarnição gramadense foi acionada para atender uma ocorrência de queda de telhado no bairro Prinstop. No local, a vítima relatou que havia caído de uma altura de 3 metros, mas apresentava sinais vitais estáveis, com escoriações no dorso e cortes nos membros superiores. Foi realizada a imobilização e a condução ao Hospital Arcanjo São Miguel.

Por fim, na parte da noite, por volta das 21h30min, a guarnição de resgate foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio. No local, no centro de Gramado, foi encontrado a vítima de 20 anos sentada na calçada, consciente e apresentando um corte no membro superior esquerdo. Foi realizado o curativo e a condução da vítima ao HASM.