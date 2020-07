Canela – Em três meses, tenda do HCC já realizou mais de mil atendimentos

Continua depois da publicidade

Com investimento mensal de R$ 120 mil, estrutura anexa ao hospital recebe pacientes com sintomas gripais

Canela registrou o primeiro caso confirmado de Covid-19 em 13 de maio. Um dia depois, dia 14, a tenda do HCC – Hospital de Caridade de Canela, estrutura montada para atender pessoas com sintomas gripais, passou a operar e já recebeu sete pacientes nas suas primeiras 24 horas de funcionamento. Desde então a procura por atendimentos no local só aumenta, exigindo esforço redobrado dos profissionais da saúde e muita atenção da comunidade com os cuidados básicos de higiene e distanciamento.

A tenda é uma das estratégias da Prefeitura de Canela e da direção do HCC para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O investimento mensal da Prefeitura – interventora da casa de saúde – para manter a estrutura da tenda incluindo profissionais, equipamentos e medicamentos, é de aproximadamente R$ 120 mil mensais. E os recursos aplicados na estrutura possibilitaram o atendimento de 1.043 pacientes no período de entre 14 de maio e 12 de julho. Nos 18 dias de funcionamento do espaço em maio foram realizados 216 atendimentos. Já em junho o número saltou para 482 atendimentos. E nos primeiros 12 dias de julho 345 pacientes passaram pelo local.

O interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, destaca que a direção do hospital em parceria com o poder público e a iniciativa privada está realizando diversos investimentos em equipamentos e adequações na infraestrutura da casa de saúde. “Já melhoramos significativamente a estrutura do nosso hospital para enfrentar este momento de pandemia e seguimos trabalhando para implantar a UTI, que ficará como legado para nossa comunidade”, projeta Luiz Cláudio.

Período exige atenção redobrada

O aumento dos atendimentos na tenda e o crescente número de casos confirmados do novo coronavírus em Canela e toda a região exigem cuidados redobrados. A secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, faz um apelo para que a população mantenha atenção total nas medidas de prevenção da Covid-19. “A máscara é fundamental para a proteção de todos. Além disso, lavar as mãos constantemente e evitar aglomerações neste período de baixas temperaturas contribui para que o vírus não se propague tão rapidamente em nosso município”, alerta Patrícia Valle.

Atendimentos na tenda:

Maio – 216 pacientes

Junho – 482 pacientes

Julho – 345 pacientes

TOTAL: 1.043 pacientes atendidos

*Dados calculados até 12\7\2020

