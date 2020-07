UCS Sênior começará semestre com aulas on-line

Continua depois da publicidade

O semestre do programa UCS Sênior, no campus da Região das Hortênsias, terá início no dia 18 de agosto, com aulas até meados de dezembro. Todas as oficinas começarão no formato síncrono, ou seja, professor e estudantes interagindo em aulas ao vivo pela internet. Se os protocolos de segurança forem alterados em setembro, o semestre continuará com aulas presenciais.

As opções oferecidas são: Memória Afiada – Turma I, Laboratório de Escrita Criativa, Fios e Tramas: Arte Têxtil, Linguagem e Cultura Inglesa – Turma I, Linguagem e Cultura Inglesa – Turma II, Memória Afiada – Turma II, Tecnologias Digitais e Fotografia Digital, com informações e matrículas pelo WhatsApp (54) 9 9941.8476 e 9 9909.2623.

Conforme o professor Delcio Agliardi, coordenador do programa, a proposta sempre foi oferecer atividades que proporcionassem sociabilidade e interação em grupo. Porém, o contexto originado pela pandemia de novo coronavírus exigiu adaptação para os estudantes seniores.

Para ele, entretanto, a necessidade de aulas síncronas não será uma barreira.

“É um grupo que vem acessando a internet em forma ascendente. A inclusão do idoso, na chamada nova onda das tecnologias, é muito significativa”, justifica. Além disso, o fato de acompanhar os encontros facilita a frequência às oficinas e gera comodidade a partir do conforto do lar.

Segundo a professora Marina Siota, este primeiro semestre foi desafiador pelo fato de se trabalhar com incertezas. No decorrer dos trabalhos, os estudantes dela aperfeiçoaram o uso das tecnologias on-line. “Vamos começar o novo semestre continuando com esses desafios, mas será um caminho mais tranquilos e de novas experiências”, entende.

Já a professora Maria Isabel Porazza Mendes entende que, mesmo a distância, a busca pelo conhecimento aproxima todos os envolvidos. Assim, os desafios também se mostrar ao estimular a participação e a aprendizagem. Com experiências diferentes, resultados igualmente diferentes podem ser apresentados nas oficinas. “As aulas on-line podem ser muito atrativas desde que se entenda que estamos em um espaço de aprendizagem diferente.

AS OPÇÕES NA UCS HORTÊNSIAS

Memória Afiada – Turma I

Compreensão dos processos cognitivos, em especial da memória, sob o enfoque da neurociência. Proporciona atividades práticas individuais e em grupo, oportunizando a socialização e o bem-estar das pessoas.



Horário: 14h às 16h (terças-feiras), de 18/08 a 15/12

Ministrante: Marina Susin Siota

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 96,10

Laboratório de Escrita Criativa

Técnicas de escrita literária para construção de crônicas, permitindo ao participante experimentar a escrita de forma inovadora e criativa.



Horário: 14h às 16h (terças-feiras), de 18/08 a 15/12

Ministrante: Maria Isabel Porazza Mendes

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 71,97

Fios e Tramas: Arte Têxtil

Explorar e experimentar texturas, imagens, linhas, pontos de bordado, técnicas de tecelagem gancho de trava, bordado de palavras, bordado em papel e cores para projetos têxteis.



Horário: 14h às 16h (quartas-feiras), de 19/08 a 16/12

Ministrante: Maria Isabel Porazza Mendes

Observação: o material não está incluso no valor do curso.

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 69,89



Linguagem e Cultura Inglesa – Turma I

Reflexão sobre os diferentes tópicos da cultura inglesa pela exploração dos costumes, das tradições, da gastronomia, da hospitalidade, da arte, da música e da literatura.

Horário: 14h às 16h (quartas-feiras), de 19/08 a 16/12

Ministrante: Milton Arcângelo Mânica

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 96,93

Linguagem e Cultura Inglesa – Turma II

Reflexão sobre os diferentes tópicos da cultura inglesa pela exploração dos costumes, das tradições, da gastronomia, da hospitalidade, da arte, da música e da literatura.

Horário: 16h15 às 18h15 (quintas-feiras), de 20/08 a 17/12

Ministrante: Milton Arcângelo Mânica

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 96,93

Memória Afiada – Turma II

Compreensão dos processos cognitivos, em especial da memória, sob o enfoque da neurociência. Proporciona atividades práticas individuais e em grupo, oportunizando a socialização e o bem-estar das pessoas.



Horário: 14h às 16h (quintas-feiras), de 20/08 a 17/12

Ministrante: Marina Susin Siota

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 96,10

Tecnologias Digitais

Capacitar, ampliar e revitalizar os conhecimentos do mundo das tecnologias digitais, através das diversas ferramentas do nosso cotidiano (tablet, smartphone e computador).



Horário: 14h às 16h (quintas-feiras), de 20/08 a 17/12/2020

Ministrante: Milton Arcângelo Mânica

Exigência: ter smartphone ou tablet

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 96,10



Fotografia Digital

Abordará temas de apoio para para a produção fotográfica, como luz e iluminação. O conhecimento teórico será aliado à prática, trabalhando a fotografia de retrato, de evento e de alimentos.



Horário: 14h às 16h (quintas-feiras), de 20/08 a 17/12/2020

Ministrante: João Mendes Neto

Exigência: ter câmera fotográfica ou celular com câmera.

Valor: em até 5 (cinco) vezes de R$ 71,34

Foto: Reprodução