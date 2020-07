Eduardo Leite mantém Canela e Gramado em bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

A região da Serra, a qual inclui Canela e Gramado, foi mantida na bandeira vermelha, ou seja, alto risco de contaminação por Covid-19, na avaliação do Governo do Estado, divulgada no final da tarde desta sexta (17), através do site oficial.

Assim, o nível de restrição das atividades comercias e serviços seguem os mesmos da semana passada, não sendo permitido o atendimento presencial, mas podendo operar com telentrega, drive thru e pege-leve.

Os municípios têm até domingo (19) para recorrer da imposição. A decisão final sobre as bandeiras sai na segunda (20) e as os efeitos da classificação são vigentes de 21 a 27 de julho.

Apenas Bagé e Pelotas ficaram com bandeira laranja, as outras 18 regioões foram classificadas com alto risco.

Com isso, 469 municípios (do total de 497) estarão preliminarmente classificados em bandeira vermelha, somando 10.273.823 habitantes, ou seja, 91% da população gaúcha (11.329.605 habitantes).

Deste total, 270 cidades e seus 1.735.262 habitantes (15,3% da população) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Nova Petrópolis segue se beneficiando da Regra 0-0, pois não teve hospitalizações e óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias, podendo operar no protocolo de bandeira laranja.

São Francisco de Paula, que pertence à Região de Taquara, segue em bandeira vermelha.